ua ru
Вс, 23 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хэмилтон будет стартовать первым в Будапеште рядом с Ферстаппеном

Новина українською →
Будапешт, Воскресенье 23 июля 2023 10:59
Хэмилтон будет стартовать первым в Будапеште рядом с Ферстаппеном Фото: Льюис Хэмилтон прервал серию поулов "Ред Булл" (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорцив

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на Гран-при Венгрии одержал первую после сезона-2021 победу в квалификационных заездах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Британский пилот показал лучшее время на автодроме "Хунгароринг". В финальной попытке он проехал круг за 1:16.609 минуты.

После первого сегмента квалификации выступления прекратили пилоты "Уильямса" Сарджент и Албон, гонщик "Хааса" Магнуссен, Расселл ("Мерседес") и Цунода из "Альфа Таури". Во втором же из борьбы выбыли Гасли ("Альпин"), пилот "Астон Мартина" Стролл, Риккардо из "Альфа Таури", гонщик "Альпин" Окон и немного неожиданно Сайнс ("Феррари").

В финальном сегменте после первых попыток сформировалась тройка в составе представителей "Ред Булла", "Мерседеса" и "Макларена" с Ферстаппеном, Хэмилтоном и Норрисом соответственно. Трио претендентов разделили чуть менее трех десятых секунд.

А вот в последней действующий чемпион улучшить время не сумел. Норрис же лишь немного сократил отставание, а вот Хэмилтон проехал круг на 0.003 секунды быстрее. Далее стартуют пилот "Макларена" Пиастри, Чжоу ("Альфа Ромео"), гонщик "Феррари" Леклер, Боттас из "Альфа Ромео", Алонсо ("Астон Мартин"), второй пилот "Ред Булл" Перес и Хюлькенберг ("Хаас").

Гонка в окрестностях Будапешта состоится в воскресенье, 23 июля. Старт гонки назначен на 16:00 по киевскому времени. Продолжительность – 70 кругов.

Хэмилтон будет стартовать первым в Будапеште рядом с Ферстаппеном

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1
NEWS
Баллистика, жертвы и разрушенный собор. Что известно о самой большой атаке РФ на Одессу
Баллистика, жертвы и разрушенный собор. Что известно о самой большой атаке РФ на Одессу
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста