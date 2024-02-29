Хемілтон і Ріккардо виграли перші практики нового сезону Формули-1

Австралійський гонщик проїхав найшвидше коло в першій тренувальній сесії стартового етапу сезону-2024. Пілот РБ подолав дистанцію на автодромі "Сахір" за 1:32.869 хвилини.

Ріккардо лише на три соті секунди випередив британця Норріса з "Макларена", а партнер по команді останнього Піастрі відстав вже на понад 0,2 секунди. Чинний чемпіон Ферстаппен ("Ред Булл") показав лише шостий час.

Натомість другу практику на першій позиції завершив Хемілтон. Ветеран зумів зняти 1,5 секунди з часу Ріккардо та проїхав найшвидше коло за 1:30.374 хвилини. Британський пілот на понад 0,2 секунди випередив свого партнера по команді Расселла та гонщика "Астон Мартіна" Алонсо. Тим часом Ферстаппен знову опинився на 6-й позиції.

Фінальна практика відбудеться у п'ятницю, 1 березня. Старт запланований на 14:30 за київським часом. Натомість кваліфікації Гран-прі Бахрейну розпочнеться о 18:00.