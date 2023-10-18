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HD-group оптимізує енерговитрати та будує сонячні станції на даху своїх підприємств

 

В рамках стратегії енергоефективності та енергобезпеки група компаній HD-group продовжує будівництво сонячних станцій на даху своїх підприємств. Такі проекти загальною площею майже 2 500 м2 та потужністю 400 кВт вже реалізовано на двох підприємствах групи – в Чернівцях (ТОВ «Чернівецький хлібокомбінат») та Запоріжжі (ТДВ «Запорізький хлібозавод №3)

«Мережева сонячна електростанція проектується та впроваджується у внутрішню систему електроживлення підприємства таким чином, що при першій потребі в живленні -  споживання йде від власної генеруючої установки, а при її нестачі - із загальної мережі, компенсуючи споживання. Строк служби такої станції 25 років», - ділиться досвідом  керівник департаменту технічного розвитку HD-group Дмитро Дудузов.

За його словами, на сьогоднішній момент фактична доля електроенергії власного виробництва для  підприємств, де працюють СЕС, складає близько 14% в середньому за рік.

«З початку експлуатації СЕС дозволили компанії заощадити на енерговитратах більше ніж 2,6 млн  грн, що складає 28,5% від інвестицій в її будівництво. Наразі загальний обсяг інвестицій в будівництво СЕС склав близько 10,4 млн грн.

HD-group планує активно реалізовувати аналогічні проекти і на інших своїх підприємствах.  Найближчим часом планується ввести в експлуатацію сонячні електростанції ще на 5 заводах групи у Запоріжжі та в Київській області. Наша мета – забезпечити компенсацію енерговитрат на рівні 15% за рахунок власного виробництва  електроенергії для всіх підприємств групи»,  – резюмує експерт.

Нагадаємо, HD-group — національна група компаній, до складу якої входять підприємства з зернопереробки; заводи з виробництва хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів; завод з виробництва джемів, варення; бакалеї; компанія з організації логістичних послуг та компанія з організації закупівель.

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