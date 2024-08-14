"Хартія" відкрила збір на дрони і комплектуючі для виходу на північний кордон Харківської області

Мета збору – зібрати 40 млн гривень. Наразі є уже 31 млн, потрібно ще 9. Завдання – зміцнити північний кордон Харківської області.

"Настав час діяти! Збираємо кошти на арсенал дронів, комплектуючі, підсилювачі сигналу та захисне обладнання. Повний список поки тримаємо в таємниці", - повідомили в бригаді.

У 2022 році "Хартія" вже успішно діяла на рубежах Харківської області та РФ, як добровольчий підрозділ. Сьогодні 13-та бригада НГУ "Хартія" – це високоорганізована та добре підготовлена структура.

Напередодні бригада опублікувала відео розгрому російської колони на Харківщині в тому числі завдяки дронам, на які йде збір.

"Ваші внески стануть важливим кроком на шляху до звільнення Харківщини від окупантів. Підтримайте "Хартію". Ця справа – наша спільна", - зазначили в бригаді.

За посиланням - банка mono, щоб підтримати збір.