UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Хартія" відкрила збір на дрони і комплектуючі для виходу на північний кордон Харківської області

Фото: "Хартія" відкрила збір на дрони і комплектуючі для виходу на північний кордон
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд "Хартія" проводить найбільший збір у своїй історії для придбання арсеналу дронів та необхідного обладнання для забезпечення 13-тої бригади Національної гвардії України "Хартія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Мета збору – зібрати 40 млн гривень.  Наразі є уже 31 млн, потрібно ще 9. Завдання – зміцнити північний кордон Харківської області.

"Настав час діяти! Збираємо кошти на арсенал дронів, комплектуючі, підсилювачі сигналу та захисне обладнання. Повний список поки тримаємо в таємниці", - повідомили в бригаді.

У 2022 році "Хартія" вже успішно діяла на рубежах Харківської області та РФ, як добровольчий підрозділ. Сьогодні 13-та бригада НГУ "Хартія" – це високоорганізована та добре підготовлена структура.  

Напередодні бригада опублікувала відео розгрому російської колони на Харківщині в тому числі завдяки дронам, на які йде збір.

"Ваші внески стануть важливим кроком на шляху до звільнення Харківщини від окупантів. Підтримайте "Хартію". Ця справа – наша спільна", - зазначили в бригаді.

За посиланням - банка mono, щоб підтримати збір.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News