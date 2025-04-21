Harley-Davidson може стати банкрутом через торгові війни США та ЄС

"Байки, які імпортують до США, обкладаються максимальним митом 2,4%, тоді як Канада ввела на американські мотоцикли мита 25%, а тарифи Китаю, Індії та Таїланду ще більш заборонні", - зазначив Рут.

За його словами, якщо тарифні війни продовжаться, то байк Road Glide, який у США коштує від 28 тисяч доларів, у Європі коштуватиме щонайменше 124 тисячі доларів. У ціну доведеться включити не лише мита, а й податки на розкіш. Представник Harley-Davidson вважає, що конкуренти не повинні користуватися пільговим митом у США.

Консультант із мотоциклетної промисловості Майкл Уларик вважає, що навіть 10- або 20-відсотковий тариф Євросоюзу стане для американських брендів "похоронним дзвоном". Вся річ у тому, що Harley-Davidson і так втрачає ринок через конкуренцію з місцевими брендами (Triumph, Ducati та BMW) та азіатськими виробниками мотоциклів. Байкери скаржаться, що асортимент Harley дуже скромний, а ціни високі.

У європейському сегменті бюджетних мотоциклів Harley-Davidson вже не представлено, оскільки двигун байка Sportster не вписався в екостандарти. Джонатан Рут вважає, що Harley-Davidson зазнав дискримінації та політичних переслідувань. Топ-менеджер просить про справедливість та захист з боку влади США на внутрішньому ринку.