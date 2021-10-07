Харьковскую область обязали ужесточить карантин

Харьковскую область пока не будут переводить в "красную" зону карантина. В то же время Харьковская областная государственная администрация обязана усилить карантинные ограничения в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров .

Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, в начале недели ситуация с коронавируса в Харьковской области ухудшалась, но властям удалось стабилизировать ситуацию, поэтому сейчас нет оснований для перевода региона в "красную" зону. Поскольку ситуация напряженная, то руководство области обязали самостоятельно усилить карантин.

"Критической нагрузки на систему здравоохранения в области нет. Но нужно усилить дополнительный надзор за увеличением количество заболеваний", - подчеркнул министр.

Что поручили Харьковской ОГА: