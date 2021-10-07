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Харьковскую область обязали ужесточить карантин

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Харьковская область, Четверг 07 октября 2021 18:16
Харьковскую область обязали ужесточить карантин Фото: Харьковская область пока не будет в "красной" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Харьковскую область пока не будут переводить в "красную" зону карантина. В то же время Харьковская областная государственная администрация обязана усилить карантинные ограничения в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров.

Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, в начале недели ситуация с коронавируса в Харьковской области ухудшалась, но властям удалось стабилизировать ситуацию, поэтому сейчас нет оснований для перевода региона в "красную" зону. Поскольку ситуация напряженная, то руководство области обязали самостоятельно усилить карантин.

"Критической нагрузки на систему здравоохранения в области нет. Но нужно усилить дополнительный надзор за увеличением количество заболеваний", - подчеркнул министр.

Что поручили Харьковской ОГА:

  • продолжать увеличивать количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста;
  • усилить контроль за соблюдением критериев госпитализации пациентов с COVID;
  • обновить маршруты пациентов и их строгое выполнение медицинской службой области;
  • инициировать установление дополнительных ограничений на территории отдельных территориальных общин в пределах области.

Напомним, ожидалось, что Харьковская область на этой неделе окажется в "красной" зоне карантина, а вместе с ней еще два региона.

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