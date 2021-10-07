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Харківську область зобов'язали посилити карантин

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Харківська область, Четвер 07 жовтня 2021 18:16
Харківську область зобов'язали посилити карантин Фото: Харківська область поки не буде в "червоній" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Харківську область поки не будуть переводити у "червону" зону карантину. Водночас Харківська обласна державна адміністрація зобов'язана посилити карантинні обмеження в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, на початку тижня ситуація з коронавірусом у Харківській області погіршувалася, але владі вдалося стабілізувати ситуації, тому зараз немає підстав для переведення регіону в "червону" зону. Оскільки ситуація напружена, то керівництво області зобов'язали самостійно посилити карантин.

"Критичного навантаження на систему охорони здоров’я в області немає. Але потрібно посилити додатковий нагляд за збільшенням кількість захворювань", - наголосив міністр.

Що доручили Харківській ОДА:

  • продовжувати збільшувати кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту;
  • посилити контроль за дотриманням критеріїв госпіталізації пацієнтів з COVID;
  • оновити маршрути пацієнтів та їх суворе виконання медичною службою області;
  • ініціювати встановлення додаткових обмежень на території окремих територіальних громад у межах області.

Нагадаємо, очікувалося, що Харківська область цього тижня опиниться в "червоній" зоні карантину, а разом з нею ще два регіони.

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