В Харьковской области жителей разрушенных домов заселят в общежития

Переселенцев и людей, потерявших жилье, в Харьковской области будут расселять в общежития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

Отмечается, что только в Харькове около 150 тысяч жителей потеряли жилье из-за обстрелов. Часть жителей города не может эвакуироваться в более безопасные регионы. В связи с этим было принято решение размещать людей в общежитиях.

Однако речь идет только об общежитиях учебных заведений, работающих в дистанционном формате.