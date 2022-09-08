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У Харківській області жителів зруйнованих будинків заселять до гуртожитків

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Харків, Четвер 08 вересня 2022 12:25
У Харківській області жителів зруйнованих будинків заселять до гуртожитків Фото: переселенців у Харківській області будуть розміщувати у гуртожитках (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Переселенців та людей, які втратили житло, у Харківській області будуть розселяти до гуртожитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Зазначається, що лише в Харкові близько 150 тисяч мешканців втратили житло через обстріли. Частина жителів міста не може евакуюватися до більш безпечних регіонів. У зв'язку з цим було прийнято рішення розміщувати людей у гуртожитках.

Проте мова йде лише про гуртожитки навчальних закладів, які працюють у дистанційному форматі.

Нагадаємо, напередодні нового навчального року уряд прийняв рішення звільнити гуртожитки, а переселенців розмістити в інших приміщеннях.

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