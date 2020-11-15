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В Харьковской области выявили 27 нарушений первого карантина выходного дня

Автор: Игорь Литвиненко

В Харьковской области в субботу, 14 ноября, зафиксировали 27 нарушений карантина выходного дня. На все нарушения правоохранители составили административные протоколы.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Всего в области действовали 88 рейдовых групп, в которые входили около 300 полицейских и представителей Госпотребслужбы области. Были проверены 469 объектов на территории Харькова и области.

"За прошедшие сутки выявлено 27 правонарушений, по которым составлены административные протоколы по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, из которых 3 - в отношении работников предприятий, учреждений, организаций, 1 - на руководителя торгового заведения питания, 11 - в отношении перевозчиков, 12 - в отношении граждан", - сообщили в полиции.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области за вчера выявили 85 нарушений карантина выходного дня. Нарушителям грозят штрафы от 17 до 34 тысяч гривен для физлиц и от 34 до 170 тысяч гривен - для должностных лиц.

Подробнее о том, как прошел первый карантин выходного дня, читайте в материале РБК-Украина.

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