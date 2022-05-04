В Харьковской области ВСУ уничтожили российский "Бук"

Во вторник, 3 мая, украинские военные превратили в металлолом российскую радиолокационную станцию "Бук-М2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Романа Доника в Facebook.
"Вчера не было стопроцентной уверенности, поэтому ничего не писал. Но уже есть подтверждение, поэтому с утра немного приятного. В полосе ОУВ "Слобода", артиллеристами уничтожена РЛС 9С36 (радиолокационная станция подсветки целей и наведение ракет ЗРК 9К317 "Бук-М2")", - рассказал он.
Кроме этого в Харьковской области, по его словам, потери врага составили:
Доник добавил, что уничтожение "Бук" происходило под постоянными обстрелами.
"По нашим защитникам совершили два авиационных удара, один ракетный удар. 38 артиллерийских обстрелов. Попытки атаковать и контратаковать там, где оккупантов потеснили. Враг успеха не имел. Российский понемногу, но давят на Харьковщине", - заверил он.
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