В Харьковской области ВСУ уничтожили российский "Бук"

"Вчера не было стопроцентной уверенности, поэтому ничего не писал. Но уже есть подтверждение, поэтому с утра немного приятного. В полосе ОУВ "Слобода", артиллеристами уничтожена РЛС 9С36 (радиолокационная станция подсветки целей и наведение ракет ЗРК 9К317 "Бук-М2")", - рассказал он.

Кроме этого в Харьковской области, по его словам, потери врага составили:

танки - 2;

БМП - 6;

БТР - 1;

автотранспорт - 30;

живой силы - 42.

Доник добавил, что уничтожение "Бук" происходило под постоянными обстрелами.

"По нашим защитникам совершили два авиационных удара, один ракетный удар. 38 артиллерийских обстрелов. Попытки атаковать и контратаковать там, где оккупантов потеснили. Враг успеха не имел. Российский понемногу, но давят на Харьковщине", - заверил он.