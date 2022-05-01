В Харьковской области из-за вражеских обстрелов за сутки произошло 15 пожаров

Отмечается, что из всех 16 пожаров, которые были зафиксированы за сутки с 30 апреля по 1 мая, 15 были вызваны обстрелами.

"Так, спасатели выезжали на тушение пожаров многоэтажных и частных домов, гаражей и хозяйственных построек, а также складских и ангарных помещениях", - рассказали в ГСЧС.

Пожары произошли: 9 в Немышлянском районе Харькова, а также 2 в Харьковском, 3 в Изюмском и 1 в Чугуевском районах области.

"Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Шевченковского района города Харькова", - говорится в сообщении.

Кроме того, харьковские пиротехники за день совершили 41 выезд для ликвидации вражеских боеприпасов.