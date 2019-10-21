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В Харьковской области строят и восстанавливают более 250 объектов, - Светличная

Новости » Политика    21.10.2019 - 12:21
В Харьковской области строят и восстанавливают более 250 объектов, - Светличная
Иллюстративное фото (пресс-служба ОГА)

Светличная назвала ряд важнейших объектов региона

В Харьковской области строят и восстанавливают более 250 объектов – больницы, школы, учреждения культуры, спортивные площадки и дорожную инфраструктуру. Об этом сообщила глава ХОГА Юлия Светличная.

Руководитель области назвала ряд важнейших объектов региона, на которых в этом году проводят строительные и ремонтные работы.

"Новые детские сады в Песочине и Южном, медицинский центр европейского уровня в Харькове, парк в Дергачах и бассейн в Изюме, новая школа в Богодуховском районе и современный спортивный комплекс в Краснокутске, амбулатории и центры административных услуг почти по всем районам области", – отметила Светличная.

Также в области продолжают восстанавливать больницы, школы, учреждения культуры, строятся новые спортивные площадки и восстанавливается дорожная инфраструктура. Среди крупнейших инфраструктурных объектов, которые капитально восстанавливают в этом году, - самый длинный мост области в Балаклейском районе, который до этого не видел ремонта почти 60 лет. Работы проводят по всей области.

"Более 250 объектов, которых люди ждали десятилетиями, но слышали только обещания или проблемы, с которыми чиновники не могли справиться. Мы действуем по-другому. Дела важнее слов!", – подчеркнула Светличная.

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