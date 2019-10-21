У Харківській області будують і відновлюють більш 250 об'єктів, - Світлична

Ілюстративне фото (прес-служба ОДА)

Світлична назвала низку найважливіших об'єктів регіону

В Харківській області будують і відновлюють більш 250 об'єктів – лікарні, школи, заклади культури, спортивні майданчики та дорожню інфраструктуру. Про це повідомила голова ХОДА Юлія Світлична.

Керівник області назвала низку найважливіших об'єктів регіону, на яких у цьому році проводять будівельні та ремонтні роботи.

"Нові дитячі садки в Пісочині і Південному, медичний центр європейського рівня в Харкові, парк в Дергачах і басейн в Ізюмі, нова школа у Богодухівському районі та сучасний спортивний комплекс у Краснокутську, амбулаторії та центри адміністративних послуг майже по всіх районах області", – зазначила Світлична.

Також в області продовжують відновлювати лікарні, школи, заклади культури, будуються нові спортивні майданчики і відновлюється дорожня інфраструктура. Серед найбільших інфраструктурних об'єктів, які капітально відновлюють в цьому році, - найдовший міст області в Балаклійському районі, який до цього не бачив ремонту майже 60 років. Роботи проводять по всій області.

"Більш 250 об'єктів, яких люди чекали десятиліттями, але чули лише обіцянки або проблеми, з якими чиновники не могли впоратися. Ми діємо по-іншому. Справи важливіші за слова!", – підкреслила Світлична.