В Харьковской области строить онкоцентр будет фирма, которую ранее обвиняли в фиктивных операциях

В Харьковской области строить онкоцентр за 738 млн грн будет фирма из Львовской области с уставным фондом в 3000 гривен. Компания предложила лучшую цену и обошла двух конкурентов.

Об этом свидетельствуют данные на портале госзакупок Prozorro.

Согласно условиям тендера, подрядчик должен был за 836 миллионов построить первую очередь нового онкоцентра в Померках. Лучшую цену в 738 миллионов предложило частное предприятие "Ромб+". Это дало возможность львовской компании обойти "Жилстрой-1" и "Стальконструкцию".

Согласно системе Сlarity Рroject, ранее "Ромб+" дважды участвовал в тендерах: в 2017 году получила 199 тысяч гривен на строительство дороги в селе Львовской области, а годом позже - 125 тысяч за аренду техники.

Тендер был организован и проведен Департаментом капитального строительства Харьковской ОГА еще во время председательства Александра Кучера. Департамент должен был выступить также и заказчиком объекта.

По данным местных изданий, государственные аудиторы уже выявили в тендере нарушения и нестыковки. В частности, изучив материалы тендера, Северно-восточный офис Госаудитслужбы принял решение начать проверку.

Ревизоры установили, что заказчик строительства в лице Департамента капитального строительства Харьковской ОГА должен был отклонить предложение ЧП "РОМБ+".

"В нарушение абзацев второго и третьего пункта 1 части первой статьи 31 Закона Украины "О публичных закупках", заказчик не отклонил предложение участника ООО "РОМБ+", определив его победителем процедуры закупки", - говорится в документе.

Стоит отметить, что компания "Ромб+" имеет неоднозначную репутацию в регионе. Так, следственный отдел СУ НП во Львовской области расследует уголовное производство N912019140080001330 от 15.05.2019, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, п.5 ч-2 ст.115 УК Украины, по факту покушения на убийство учредителя ООО "Парус Сити". В качестве подозреваемых по делу проходят основатели ЧП "Р.О.М.Б." - компании-клона ЧП "РОМБ+" с теми же учредителями - Петром Олийничком и Иванной Романив.

Как сказано в материалах дела, руководитель ООО "Парус Сити" разорвал договор генподряда с ЧП "Ромб+". За этим последовал скандал, руководителю "Парус Сити" открыто угрожали, а впоследствии под днищем его автомобиля сработала взрывчатка.

Кроме того, в 2019 году ЧП "Ромб+" было уличено в краже бюджетных денег на реконструкции спорткомплекса - Лычаковское отделение Нацполиции проводило обыски и изъятие документов в офисе ЧП "Ромб+", которое якобы оказалась причастным к разворовыванию свыше 18,7 млн грн, выделенных Государственным фондом регионального развития и городским бюджетом.