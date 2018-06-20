В Харьковской области сотрудники пожарной охраны требовали взятки от предпринимателей

У одного из предпринимателей злоумышленники требовали половину прибыли

В Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила на взятке в 22 тыс. гривен группу сотрудников работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций, которые требовали деньги от предпринимателей. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Оперативники установили, что заместитель начальника одного из райотделов госслужбы по чрезвычайным ситуациям в сговоре с тремя своими подчиненными - инспекторами отдела - организовал механизм систематического получения взяток с местных предпринимателей, которые оказывают коммерческие услуги в сфере противопожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Так, с одного из коммерсантов злоумышленники требовали половину дохода, который он получил во время выполнения работ по противопожарной безопасности.

"В случае отказа работники ГСЧС угрожали создать искусственные препятствия для его предприятия и тех объектов, которые он обслуживал", - сообщили в СБУ.

Известно, что пожарных разоблачили во время получения очередной суммы взятки в размере 22 тыс. гривен.

Фото: задержание чиновников ГСЧС (ssu.gov.ua)

"Сейчас четырем пожарным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании судом мер пресечения в виде содержания под стражей", - указано в сообщении.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, в Киеве на получении взятки в размере более 22 тысяч долларов в понедельник, 18 июня, задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур и бывшего работника Генпрокуратуры Украины.