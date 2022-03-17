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В Харьковской области российские оккупанты похитили еще одного руководителя общины

Фото: Виктор Терещенко (facebook.com/otgVelburlyk)
Автор: Антон Федорцив

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал об очередном похищении поселкового председателя Великобурлукской территориальной общины Виктора Терещенко.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы Харьковской области.

Синегубов уверен, что русские войска от собственного бессилия совершают преступления против мирного населения. Он пообещал защитить жителей области от произвола оккупантов.

"Сегодня они продолжили свой террор против гражданских украинцев и взяли в плен мэра Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Виктора Николаевича похитили прямо с рабочего места. Это позорное преступление!" – заявил Синегубов.

Напомним, что накануне из плена освободили мэра Мелитополя Ивана Федорова.

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