В Харьковской области ремонтируют учреждения образования и физкультурные комплексы, - Светличная

Солоницевская гимназия (фото: kharkivoda.gov.ua)

В Солоницевской гимназии в Харьковской области продолжаются ремонтные работы

В Солоницевской гимназии в Харьковской области продолжаются ремонтные работы, а в Дергачах уже возвели каркас будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу пресс-служба ОГА.

В гимназии уже обновлена половина фасада здания, к началу учебного года работы планируют завершить. Кроме этого, в заведении ожидают ремонт спортивного зала.

Утепление фасада гимназии "Жемчужина" в Солоницевке проводится с марта. Зданию лицея 36 лет, его фасад никогда не ремонтировался, плитка, которой он был обложен, давно разрушилась.

"Плитка местами уже даже осыпалась, и это было неэстетично, а в некоторых местах - даже опасно, и поэтому это была необходимая работа. И мы очень благодарны председателю ХОГА Юлии Светличной, при поддержке которой были выделены средства на ремонт", - говорит заместитель директора гимназии Николай Левченко.

Светличная уверяет: заведение и в дальнейшем будет иметь поддержку, поскольку развитие гуманитарной сферы, в частности, образования и здравоохранения - главный приоритет для областной власти.

"Сегодня сфере образования уделяется внимание со стороны власти, учреждения в области приводятся в порядок. В 2017 году почти 200 объектов были отремонтированы капитально или частично, в 2018-м - еще больше общеобразовательных и дошкольных учреждений было восстановлено. В этом году продолжаем комплексную работу, - отметила Светличная. - Будем и в дальнейшем поддерживать гимназию. Знаем, над чем нужно работать дальше, поможем обновить материально-техническую базу. Мы комплексно подходим к ремонту всех школ. Находим возможность выделять средства из областного бюджета и привлекаем местные средства, которые можно направить на работы, которые нужно выполнить быстро".

По словам руководства лицея "Жемчужина", в последние годы заведение получает поддержку, которой раньше никогда не было. Так, в прошлом году в лицее отремонтировали кровлю, которая протекала и давно нуждалась в ремонте. Для пищеблока было приобретено новое оборудование. За средства районного бюджета была разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт спортивного зала, который планируется провести в этом году.

Сейчас в гимназии "Жемчужина" ожидают поддержку в решении вопроса ремонта спортивного зала.

"Там очень изношен пол, дети могут травмироваться. Я думаю, с новым капитальным ремонтом здесь будет специальное покрытие для спортивных залов. Отжил свое и спортивный инвентарь, его также надо обновлять", - отметил заместитель директора гимназии.

В Дергачах ФОК строится по типовому проекту: это современная конструкция с многофункциональным полем и тренажерными залами, раздевалками, душевыми и кабинетами.

Такие комплексы уже работают в Первомайском, Волчанске, Песочине, поселке Боровая, Золочеве и Краснограде.

"За несколько лет мы сделали то, чего Харьковская область ждала очень долго. Системно строим новые объекты и восстанавливаем уже имеющуюся спортивную инфраструктуру в области, чтобы дать возможность каждому, кто любит спорт, им заниматься. Ведь спорт - это залог здоровья нации и будущего нашего государства, - подчеркнула Светличная. - Более 70 спортивных площадок было открыто в области за два года, строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе в Дергачах, где этого ждали много лет. Будем и дальше работать в этом направлении".

Сейчас в Дергачевском ФОКе ведутся активные работы: возведен каркас здания, подводятся коммуникации.

"Я уверен, что этот проект воплотится успешно, ведь председатель ХОГА Юлия Светличная держит этот вопрос на личном контроле. Наши маленькие и взрослые спортсмены уже в следующем году будут заниматься здесь спортом, получать массу удовольствия и самое главное - вести здоровый образ жизни", - говорит заместитель Дергачевского городского головы Владислав Кисель.

"Это очень важный объект - и с идеологической точки зрения, и с воспитательной, и с точки зрения здоровья, - подчеркивает директор Дергачевского лицея №2 Алексей Остапенко. - Мы планируем там проводить уроки физкультуры, праздники. Все это нужно. Даже если большинство из детей не станут выдающимися спортсменами, самое главное для ребенка - это здоровье".