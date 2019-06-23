У Харківській області ремонтують заклади освіти та фізкультурні комплекси, - Світлична

Солоніцевська гімназія (фото: kharkivoda.gov.ua)

У Солоницівській гімназії на Харківщині тривають ремонтні роботи

У Солоницівській гімназії на Харківщині тривають ремонтні роботи, а в Дергачах вже звели каркас майбутнього фізкультурно-оздоровчого комплексу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прес-служба ОДА.

У Солоницівській гімназії уже оновлено половину фасаду будівлі, до початку навчального року роботи планують завершити. Окрім цього, в закладі чекають на ремонт спортивної зали.

Утеплення фасаду гімназії "Перлина" у Солоницівці проводиться з березня. Будівлі ліцею 36 років, її фасад ніколи не ремонтувався, плитка, якою він був обкладений, давно зруйнувалася.

"Плитка місцями вже навіть осипалася, і це було неестетично, а в деяких місцях - навіть небезпечно, і тому це була необхідна робота. І ми дуже вдячні голові ХОДА Юлії Світличній, за підтримки якої були виділені кошти на ремонт", - говорить заступник директора гімназії Микола Левченко.

Світлична запевняє: заклад і надалі матиме підтримку, оскільки розвиток гуманітарної сфери, зокрема, освіти та охорони здоров’я - головний пріоритет для обласної влади.

"Сьогодні сфера освіти має увагу з боку влади, заклади в області приводяться до ладу. У 2017 році майже 200 об’єктів було відремонтовано капітально або частково, у 2018-му – ще більше загальноосвітніх та дошкільних закладів було відновлено. У цьому році продовжуємо комплексну роботу, - зазначила Світлична. - Будемо й надалі підтримувати гімназію. Знаємо, над чим потрібно працювати далі, допоможемо оновлювати матеріально-технічну базу. Ми комплексно підходимо до ремонту всіх шкіл. Знаходимо можливість виділяти кошти з обласного бюджету та долучаємо місцеві кошти, які можна спрямувати на роботи, котрі потрібно виконати швидко".

За словами керівництва ліцею "Перлина", протягом останніх років заклад отримує підтримку, якої раніше ніколи не було. Так, у минулому році в ліцеї відремонтували покрівлю, яка протікала і давно потребувала ремонту. Для харчоблоку було придбане нове обладнання. За кошти районного бюджету було розроблено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт спортивної зали, який планують провести в цьому році.

Наразі в гімназії "Перлина" очікують на підтримку у вирішенні питання ремонту спортивної зали.

ФОК у Дергачах будується за типовим проектом: це сучасна конструкція з багатофункціональним полем та тренажерними залами, роздягальнями, душовими й кабінетами.

Такі комплекси вже працюють у Первомайському, Вовчанську, Пісочині, селищі Борова, Золочеві та Краснограді.

"За декілька років ми зробили те, на що Харківська область чекала дуже довго. Системно будуємо нові об’єкти і відновлюємо вже наявну спортивну інфраструктуру в області, щоб надати можливість кожному, хто любить спорт, ним займатися. Адже спорт – це запорука здоров’я нації та майбутнього нашої держави, - підкреслила Світлична. - Більш ніж 70 спортивних майданчиків було відкрито на Харківщині за два роки, будуються фізкультурно-оздоровчі комплекси, у тому числі в Дергачах, де на це чекали багато років. Будемо й далі працювати в цьому напрямку".

Зараз у Дергачівському ФОКу ведуться активні роботи: зведено каркас будівлі, підводяться комунікації.

"Я впевнений, що цей проєкт втілиться успішно, адже голова ХОДА Юлія Світлична тримає це питання на особистому контролі. Наші маленькі і дорослі спортсмени вже наступного року будуть займатися тут спортом, отримувати масу задоволення і найголовніше – вести здоровий образ життя", - говорить заступник Дергачівського міського голови Владислав Кисіль.

"Це дуже важливий об’єкт - і з ідеологічної точки зору, і з виховної, і з точки зору здоров’я, - підкреслює директор Дергачівського ліцею №2 Олексій Остапенко. – Ми плануємо там проводити уроки фізкультури, свята. Все це потрібно. Навіть якщо більшість з дітей не стануть видатними спортсменами, найголовніше для дитини – це здоров’я".