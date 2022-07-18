UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области разведчики уничтожили ДРГ российских морпехов

Фото: разведки уничтожили российскую ДРГ у Дергачей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники ликвидировали вражескую диверсионно-разведывательную группу в Харьковской области. В нее входили морские пехотинцы Северного флота России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Разведгруппа "Кедр" обнаружила в селе Дементьевка Дергачевского района российскую ДРГ. Крупное подразделение оккупантов размещалось в разрушенных домах.

Украинские разведчики открыли огонь и уничтожили 36 морпехов, многих ранили. Позже "Кедр" с нацгвардейцами и бойцами теробороны, несмотря на значительное численное превосходство врага, в боях заставили оккупантов отойти.

Защитники получили многочисленные трофеи и взяли в плен раненого командира взвода ДРГ. Им оказался уроженец Запорожской области 1989 года рождения, Станислав Трутнев. Он является военнослужащим 140 отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. До этого три года он был в Сирии.

Сейчас командир оккупантов находится одном из госпиталей в Украине.

Напомним, в перехваченном разговоре оккупант рассказал, что спецназ РФ несет большие потери возле Изюма Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХарьковВойна России против УкраиныВойна в Украине