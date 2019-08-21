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В Харьковской области выявили крупную партию контрафактного алкоголя

Новости » Происшествия    21.08.2019 - 17:26
В Харьковской области выявили крупную партию контрафактного алкоголя
Фото: хранящиеся бутылки с алкоголем на складе (khar.gp.gov.ua)

Склад обеспечивал продукцией магазины в нескольких районах

Прокуратура Харьковской области обнаружила подпольный склад суррогатного алкоголя и сигарет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Сообщается, что склад был расположен непосредственно в частном доме. Все комнаты были полностью заставлены контрафактной продукцией.

"Там насчитали почти 10 тонн алкоголя, по водки и коньяка, и более 30 тыс. пачек табачных изделий. Вся эта продукция имеет неизвестное происхождение и не содержит предусмотренных законом акцизных марок. По предварительным данным, эти товары реализовывались в магазинах населенных пунктов сразу нескольких районов области, в частности, Богодуховском и Краснокутском", - сообщила начальница отдела прокуратуры области Людмила Билозерова.

Фото: склад с контрафактом (khar.gp.gov.ua)

Отмечается, что по факту правонарушения открыто уголовное дело по ч. 1, 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Сейчас решается вопрос об аресте этой продукции и назначения экспертиз.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются лица, причастные к распространению этих товаров.

Напомним, в 2016 году в Украине по меньшей мере 73 человека насмерть отравились суррогатным алкоголем. В Харьковской области было наибольшее количество летальных исходов - 57. Общее количество отравившихся составила 104 человека.

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Новости Украины Харьковсигаретыконтрафакталкоголь
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