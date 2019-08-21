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У Харківській області виявили велику партію контрафактного алкоголю

Новини » Надзвичайні події    21.08.2019 - 17:26
У Харківській області виявили велику партію контрафактного алкоголю
Фото: пляшки з алкоголем на складі (khar.gp.gov.ua)

Склад забезпечував продукцією магазини в декількох районах

Прокуратура Харківської області виявила підпільний склад сурогатного алкоголю і сигарет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

Повідомляється, що склад був розташований безпосередньо в приватному будинку. Всі кімнати були повністю заставлені контрафактною продукцією.

"Там нарахували майже 10 тонн алкоголю, по горілки і коньяку, і більше 30 тис. пачок тютюнових виробів. Вся ця продукція має невідоме походження і не містить передбачених законом акцизних марок. За попередніми даними, ці товари продавалися в магазинах населених пунктів відразу кількох районів області, зокрема, Богодухівському та Краснокутському", - повідомила начальник відділу прокуратури області Людмила Білозьорова.

Фото: склад з контрафактом (khar.gp.gov.ua)

Зазначається, що за фактом правопорушення відкрито кримінальну справу за ч. 1, 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Зараз вирішується питання про арешт цієї продукції та призначення експертиз.

Слідчі дії тривають. Встановлюються особи, причетні до поширення цих товарів.

Нагадаємо, у 2016 році в Україні щонайменше 73 людини насмерть отруїлися сурогатним алкоголем. У Харківській області було найбільша кількість летальних результатів - 57. Загальна кількість госпіталізованих становила 104 людини.

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