В Харьковской области разоблачили схему хищения горючего в центре обеспечения ВСУ

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила схему хищения горючего в центре обеспечения Вооруженных сил Украины. Дизельное топливо и бензин вывозились с территории воинской части небольшими партиями.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как сообщается, руководители среднего звена центра ВСУ организовали систематическое хищение горюче-смазочных материалов. Дизельное топливо и бензин один из фигурантов лично вывозил с территории воинской части небольшими партиями. Затем горючее аккумулировали на складах посредников и сбывали оптовыми партиями за наличные местным предпринимателям.

Также правоохранителями было зафиксировано три случая хищения горючего объемом более 5 тонн. Кроме того, ими же был задержан автомобиль посредников во время перевозки 3 тонны дизельного топлива.

Сотрудники СБУ в ходе шести обысков, проведенных в служебных помещениях центра обеспечения ВСУ и по местам проживания фигурантов, обнаружили доказательства коррупционной деятельности, а также деньги, полученные от сделки.

Как отмечается, сейчас решается вопрос относительно сообщения фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410. Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники СБУ проводят обыски в Харьковском городском совете в связи с введением в городском электротранспорте единого электронного билета E-ticket.

Также Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную должностными лицами Галицкой таможни в Ивано-Франковске.