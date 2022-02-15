ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вывозили дерево ночью. В Харьковской области разоблачили схему вырубки леса

Новина українською →
Украина, Вторник 15 февраля 2022 16:50
Вывозили дерево ночью. В Харьковской области разоблачили схему вырубки леса Фото: вырубка леса (РБК-Украина)
Автор: Каролина Гайдук

В Харьковской области правоохранители разоблачили группу людей, подозреваемых в незаконной вырубке леса. Сумма материального ущерба, причиненного противоправными действиями злоумышленников, составила более полумиллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции.

По предварительной информации, в состав организованной группы входило три человека. Возглавил ее бывший руководитель одного из лесхозов Харьковской области, который был осведомлен о местах санитарных рубок и тропинках, ведущих к просекам. В состав группы также входили водители грузовых автомобилей-манипуляторов.

"Деятельность группы велась конспиративно, незаконно вырубленный лес перевозился в ночное время суток", - отмечается в ведомстве.

При проведении санкционированных обысков обнаружены и изъяты безоговорочные доказательства преступной деятельности указанных лиц, образцы незаконно вырубленной древесины, грузовой автотранспорт, средства и орудия незаконной вырубки древесины, проведен ряд судебных экспертиз для проверки полученных доказательств экспертным путем.

На данный момент по факту случившегося возбуждено уголовное производство по статье "незаконная перевозка, хранение, сбыт леса" (ч.4 ст.246). Правонарушителям грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Отметим, что в Киевской области правоохранители разоблачили должностных лиц государственных лесных предприятий на незаконной вырубке лесов.

Напомним, что что в Черновицкой области продавали лес из заповедной зоны. По предварительным оценкам специалистов, сумма убытков составила более 3,3 миллиона гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
"Нам удалось сдержать Россию": Кулеба об угрозе вторжения РФ в Украину
"Нам удалось сдержать Россию": Кулеба об угрозе вторжения РФ в Украину
DAILY
Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится