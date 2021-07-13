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В Харьковской области произошла драка в кафе: одного человека подстрелили, второго - ударили ножом

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Вторник 13 июля 2021 15:41
В Харьковской области произошла драка в кафе: одного человека подстрелили, второго - ударили ножом Фото: в Харьковской области при столкновении в кафе применили оружие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Харьковской области в городе Мерефа произошло столкновение со стрельбой. В результате пострадали два человека - 25 и 47-летние жители Змиевского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следователи установили, что мужчина совершил конфликт с посетителями кафе, в ходе которого применил огнестрельное оружие, переделанное самодельным способом. Злоумышленник пытался скрыться с места совершения преступления, однако товарищ пострадавшего его догнал. Злоумышленник набросился на него с ножом и нанес ранения.

Личность правонарушителя удалось установить. Им оказался 32-летний житель города Мерефа.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкциям статей мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

12 июля злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений.

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