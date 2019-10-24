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У Харківській області за останні роки збудовано 500 спортмайданчиків, - Світлична

Новини » Спорт    24.10.2019 - 11:51
У Харківській області за останні роки збудовано 500 спортмайданчиків, - Світлична
Ілюстративне фото (прес-служба)

Також побудовано 5 фізкультурно-оздоровчих комплексів

У Харківській області за останні роки збудовано 500 спортмайданчиків та 5 фізкультурно-оздоровчих комплексів. Про це повідомила голова ХОДА Юлія Світлична.

Вона зазначила, що за останні роки в області збудовано 500 спортмайданчиків та 5 фізкультурно-оздоровчих комплексів, ще 2 ФОКи та 7 майданчиків будуються просто зараз.

"Пам'ятаєте, ми казали, що не залишимо вам жодної відмовки від занять спортом? Ми виконуємо. А ви? Спорт – це здоров'я нації. Це важливо!", – сказала очільниця області.

Вона наголосила, що, окрім ФОКів та спортмайданчиків, за останні роки в області відремонтували будівлі спортивної школи "ХТЗ", відновили 3 стадіони та басейн у Лозовій, які не бачили ремонту по 50 років.

"Ще 7 мультифункціональних спортивних майданчиків, де можна на вибір комбінувати не менше ніж 5 ігрових видів спорту, будуть збудовані. Організаційні питання вирішені, державна субвенція та обласна рада забезпечать фінансування. Тож Дергачівський, Первомайський, Ізюмський, Золочівський та Нововодолазький райони, а також міста Чугуїв та Мерефа найближчим часом отримають ще більш якісні умови для спорту. Чекаємо перемог!", – наголосила Юлія Світлична.

У Харкові "замінували" три університети та житловий будинок У Харківській області будують і відновлюють більш 250 об'єктів, - Світлична
Новини України Юлия СветличнаяХарків
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