В Харьковской области подорвался пограничник

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

В результате взрыва военнослужащий погиб

На границе в пределах Харьковской области в результате разрыва неизвестного взрывного предмета погиб пограничник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что пограничный наряд Харьковского отряда выполнял задание недалеко от государственной границы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госрубежу в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения.

"Около 19 часов 30 августа в момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. В следствие этого военнослужащий по контракту получил ранение в шею", - говорится в сообщении.

Другой пограничник из состава наряда немедленно оказал раненому первую помощь, сообщил в подразделение и на место была вызвана скорая.

По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

О данном событии пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ. На месте, где произошел взрыв, работают следователи.

Ранее сообщалось, что во Львовской области пограничник получил огнестрельное ранение из оружия другого военнослужащего, который находился в пограничном наряде. От полученного ранения он погиб.

РБК-Украина писало, что во Львовской области в ходе учебных стрельб погиб пограничник.