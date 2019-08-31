В Харківській області підірвався прикордонник

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Унаслідок вибуху військовослужбовець загинув

На кордоні в межах Харківської області у результаті розриву невідомого вибухового предмету загинув прикордонник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що прикордонний наряд Харківського загону виконував завдання неподалік державного кордону з Росією. Військовослужбовці прикривали підступи до держрубежу в межах Вовчанського району на певній віддаленості від підрозділу.

"Близько 19-ї години 30 серпня в момент перепочинку та розігріву їжі стався розрив невстановленого поки вибухового предмету. В наслідок цього військовослужбовець за контрактом отримав поранення в шию", - йдеться в повідомленні.

Інший прикордонник зі складу наряду негайно надав пораненому першу допомогу, повідомив у підрозділ і на місце була викликана швидка.

Дорогою до лікарні 35-річний інспектор прикордонної служби помер в автомобілі швидкої медичної допомоги.

Про дану подію прикордонники поінформували співробітників Нацполіції, ДБР, військової прокуратури та СБУ. На місці, де стався вибух, працюють слідчі.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області прикордонник отримав вогнепальне поранення зі зброї іншого військовослужбовця, який перебував в прикордонному наряді. Від отриманого поранення він загинув.

РБК-Україна писало, що у Львівській області в ході навчальних стрільб загинув прикордонник.