В Харьковской области отстроили разбитую 13-километровую дорогу в поселок Элитное

"Эта дорога объединяет город с центром нашей громады с селом Ольховка. Далее она идет в село Сороковка, дальше еще Сороковка-2. Дальше из Ольховки мы имеем также дорогу к Малой Рогани. По этой дороге в Сороковку ходит школьный автобус, автобус в Ольховку, Верхнюю Роганку, Сороковку-2", - рассказал Ольховский сельский голова Александр Шмиголь.

Эту трассу капитально не ремонтировали около 40 лет. В последние годы она находилась в крайне неудовлетворительном состоянии из-за движения тяжеловесного транспорта.

"Здесь сделано 13,5 км нового пути. Ведь заменена и основа, и покрытие, полностью обновлено освещение дороги, автопавильоны", - сказал руководитель Харьковской ОГА Александр Скакун.

Подрядная организация обязалась обеспечить качество дороги и по завершении работ. Гарантийный срок на основание покрытия составляет 10 лет, на верхний слой покрытия - 5 лет.

Всего в этом году по программе "Большая стройка" на Харьковщине восстановили 19 местных дорог. В следующем году дорожные работы в громаде продолжатся - в частности, планируется отремонтировать трассу между Ольховкой и Малой Роганью.