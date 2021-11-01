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В Харьковской области отстроили разбитую 13-километровую дорогу в поселок Элитное

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Харьков, Понедельник 01 ноября 2021 13:05
В Харьковской области отстроили разбитую 13-километровую дорогу в поселок Элитное Фото: в Харьковской области отстроили разбитую 13-километровую дорогу в поселок Элитное (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на Харьковщине была восстановлена ​​дорога в поселок Элитное, которая объединяет 7 населенных пунктов с общим населением 10 тыс. жителей и связывает Ольховскую громаду с областным центром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

"Эта дорога объединяет город с центром нашей громады с селом Ольховка. Далее она идет в село Сороковка, дальше еще Сороковка-2. Дальше из Ольховки мы имеем также дорогу к Малой Рогани. По этой дороге в Сороковку ходит школьный автобус, автобус в Ольховку, Верхнюю Роганку, Сороковку-2", - рассказал Ольховский сельский голова Александр Шмиголь.

Эту трассу капитально не ремонтировали около 40 лет. В последние годы она находилась в крайне неудовлетворительном состоянии из-за движения тяжеловесного транспорта.

"Здесь сделано 13,5 км нового пути. Ведь заменена и основа, и покрытие, полностью обновлено освещение дороги, автопавильоны", - сказал руководитель Харьковской ОГА Александр Скакун.

Подрядная организация обязалась обеспечить качество дороги и по завершении работ. Гарантийный срок на основание покрытия составляет 10 лет, на верхний слой покрытия - 5 лет.

Всего в этом году по программе "Большая стройка" на Харьковщине восстановили 19 местных дорог. В следующем году дорожные работы в громаде продолжатся - в частности, планируется отремонтировать трассу между Ольховкой и Малой Роганью.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках программы "Большая стройка" в этом году по всей Украине удалось отремонтировать 2 тыс. км местных дорог.

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