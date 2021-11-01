У Харківській області відбудували розбиту 13-кілометрову дорогу до селища Елітне
У рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на Харківщині було відновлено дорогу до селища Елітне, яка об’єднує 7 населених пунктів із загальним населенням 10 тис. жителів та зв’язує Вільхівську громаду з обласним центром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської ОДА.
"Ця дорога поєднує місто з центром нашої громади, із селом Вільхівка. Далі вона йде до села Сороківка, далі ще Сороківка-2. Далі з Вільхівки ми маємо також дорогу до Малої Рогані. По цій дорозі до Сороківки ходить шкільний автобус, автобус до Вільхівки, до Верхньої Роганки, до Сороківки-2", - розповів Вільхівський сільський голова Олександр Шмиголь.
Цю трасу капітально не ремонтували близько 40 років. Останніми роками вона перебувала у вкрай незадовільному стані через рух важковагового транспорту.
"Тут зроблено 13,5 км нової дороги. Адже замінено й основу, і покриття, повністю оновлено освітлення дороги, автопавільйони", - сказав керівник Харківської ОДА Олександр Скакун.
Підрядна організація зобов’язалася забезпечити якість дороги і після завершення робіт. Гарантійний термін на основу покриття становить 10 років, на верхній шар покриття - 5 років.
Загалом цього року за програмою "Велике будівництво" на Харківщині відновили 19 місцевих доріг. Наступного року дорожні роботи у громаді продовжаться - зокрема, планується відремонтувати трасу між Вільхівкою та Малою Роганню.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках програми "Велике будівництво" цього року по всій Україні вдалося відремонтувати 2 тис. км місцевих доріг.