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У Харківській області скасували регіональний статус російської мови

Новини » Суспільство    13.12.2018 - 18:03
У Харківській області скасували регіональний статус російської мови
Ілюстративне фото (lenta kharkiv ua)

Харківська облрада визнала застарілим рішення про надання російській мові статусу регіональної

Харківська облрада скасувала регіональний статус російської мови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МГ "Об'єктив".

Як повідомляється, згідно з рішенням Харківської облради від 6 грудня поточного року, визнається таким, що втратило чинність рішення "Про першочергові заходи щодо виконання в Харківській області Закону України "Про засади державної мовної політики", яким 30 серпня 2012 року в Харківській області було введено статус регіональної мови для російської. Рішення передбачало запровадження двомовності в роботах регіональних органів влади.

"Встановити, що на території Харківської області друкована продукція службового та ужиткового користування (бланки, форми, квитанції, квитки тощо.), яка розповсюджується органами державної влади і органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами та організаціями, може публікуватися державною та російською мовами...Запропонувати місцевим радам області прийняти заходи щодо розвитку, використання і захисту російської мови як регіональної в Харківській області", - йдеться в рішенні Харківської облради, яке визнано застарілим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2012 році Харківська міська рада ухвалила рішення про надання російській мові статусу регіональної. За ухвалення такого рішення проголосували 76 депутатів із 80 присутніх.

Відзначимо, в липні Миколаївський окружний адміністративний суд визнав недійсним рішення обласної ради про надання російській мові статусу регіональної.

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