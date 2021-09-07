В Харьковской области открыли после ремонта мост через Северский Донец

На Харьковщине на днях официально ввели в эксплуатацию мост через реку Северский Донец на трассе государственного значения Н-26 "Чугуев - Меловое". Ремонт искусственного сооружения проводился в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.
Мост длиной 108,94 м расположен на выезде из города Чугуев в направлении села Малиновка.
"Он был построен в 1989 году и до 2021 года капитально не ремонтировался", - говорится в сообщении.
Работы по обновлению моста, по данным Службы автомобильных дорог в Харьковской области, шли с конца февраля 2021 года по конец августа.
За эти 5 месяцев мостостроители отремонтировали оба проезда, заменили мостовое полотно, настелили два слоя асфальтобетона, отремонтировали опоры и прогонные сооружения, установили новые барьерное и перильное ограждения, устроили водоотведение и покрытие тротуаров из износостойкого современного материала, нанесли разметку и организовали освещение.
Трасса "Чугуев - Меловое" ведет в направлении границы с Россией и пролегает по Харьковской и Луганской областям.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по программе "Большая стройка" в этом году в Украине будет восстановлено и построено всего 245 мостов.