В Харьковской области открыли после ремонта мост через Северский Донец

Мост длиной 108,94 м расположен на выезде из города Чугуев в направлении села Малиновка.

"Он был построен в 1989 году и до 2021 года капитально не ремонтировался", - говорится в сообщении.

Работы по обновлению моста, по данным Службы автомобильных дорог в Харьковской области, шли с конца февраля 2021 года по конец августа.

За эти 5 месяцев мостостроители отремонтировали оба проезда, заменили мостовое полотно, настелили два слоя асфальтобетона, отремонтировали опоры и прогонные сооружения, установили новые барьерное и перильное ограждения, устроили водоотведение и покрытие тротуаров из износостойкого современного материала, нанесли разметку и организовали освещение.

Трасса "Чугуев - Меловое" ведет в направлении границы с Россией и пролегает по Харьковской и Луганской областям.