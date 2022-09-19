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В Харьковской области оккупанты пытали иностранцев. Прокуратура начала расследование

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Понедельник 19 сентября 2022 12:21
В Харьковской области оккупанты пытали иностранцев. Прокуратура начала расследование Фото: в Харьковской области оккупанты пытали иностранцев (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные во время оккупации Харьковской области подвергали пыткам граждан Шри-Ланки. Прокуратура начала расследование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, граждане Шри-Ланки до начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины обучались в медицинском колледже в Купянске", - пишет пресс-служба.

В городе иностранцы проживали вместе с родственниками.

После полномасштабного вторжения России в марте семеро граждан Шри-Ланки пешком пошли в Харьков, однако по дороге их задержали россияне и отвезли в агрегатный завод в Волчанске. Там иностранцев разместили в камерах, где удерживали в течение 4 месяцев.

"Все это время военные ВС РФ издевались над людьми: вырывали им ногти, подвергали физическому и психологическому насилию", - добавляет пресс-служба.

Фото: в Харьковской области оккупанты пытали иностранцев (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в недавно освобожденной Казачьей Лопани обнаружили пыточную оккупантов.

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