В Харьковской области оккупанты пытали иностранцев. Прокуратура начала расследование
Российские военные во время оккупации Харьковской области подвергали пыткам граждан Шри-Ланки. Прокуратура начала расследование.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
"По данным следствия, граждане Шри-Ланки до начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины обучались в медицинском колледже в Купянске", - пишет пресс-служба.
В городе иностранцы проживали вместе с родственниками.
После полномасштабного вторжения России в марте семеро граждан Шри-Ланки пешком пошли в Харьков, однако по дороге их задержали россияне и отвезли в агрегатный завод в Волчанске. Там иностранцев разместили в камерах, где удерживали в течение 4 месяцев.
"Все это время военные ВС РФ издевались над людьми: вырывали им ногти, подвергали физическому и психологическому насилию", - добавляет пресс-служба.
Фото: в Харьковской области оккупанты пытали иностранцев (t.me/pgo_gov_ua)
Напомним, РБК-Украина писала о том, что в недавно освобожденной Казачьей Лопани обнаружили пыточную оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.