В Харьковской области оккупанты отпустили похищенного председателя общины

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил об освобождении из плена поселкового председателя Великобурлукской территориальной общины Виктора Терещенко.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный Telegram-канал главы области.

"Российские оккупанты отпустили поселкового голову Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Только что с ним говорил, сейчас он находится в больнице. Виктор Николаевич молодец, горой стоит за общину и защиту национальных интересов", – заявил Синегубов.

Поселковый голова был похищен накануне прямо с рабочего места. В Новой Каховке оккупанты силой удерживают в подвале полицейского отдела секретаря горсовета Васильева.