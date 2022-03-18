В Харьковской области оккупанты отпустили похищенного председателя общины

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил об освобождении из плена поселкового председателя Великобурлукской территориальной общины Виктора Терещенко.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал главы области.
"Российские оккупанты отпустили поселкового голову Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Только что с ним говорил, сейчас он находится в больнице. Виктор Николаевич молодец, горой стоит за общину и защиту национальных интересов", – заявил Синегубов.
Поселковый голова был похищен накануне прямо с рабочего места. В Новой Каховке оккупанты силой удерживают в подвале полицейского отдела секретаря горсовета Васильева.
К слову, в Харьковской области российские войска бросили в бой против ВСУ курсантов.
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