UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области оккупанты обстреляли село. Поврежденные дома и газовые сети

Фото: в Харьковской области обстреляли село Ивашки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 17 апреля атаковали село Ивашки Харьковской области. Это последний населенный пункт Золочевской общины, который до этого не обстреливали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Председатель Золочевской общины Виктор Коваленко отметил, что российская армия применила артиллерию. Никто не пострадал, однако в результате обстрелов были разрушены гражданские объекты и газовые сети.

"Сегодня в пять утра обстреляли Ивашки Золочевской общины. Били из артиллерии. Как следствие, повреждены 10 частных домов, школа, газораспределительная станция, газосети. К счастью, люди все живы. Как началось, сразу попрятались в подвалы, погреба", - пояснил председатель ОТГ.

По его словам, теперь все села общины пострадали от действий оккупантов.

Напомним, за минувшие сутки российские военные 23 раза обстреляли Харьков и нанесли один ракетный удар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныХарьков