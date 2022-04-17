В Харьковской области оккупанты обстреляли село. Поврежденные дома и газовые сети

Российские оккупанты в ночь на 17 апреля атаковали село Ивашки Харьковской области. Это последний населенный пункт Золочевской общины, который до этого не обстреливали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Председатель Золочевской общины Виктор Коваленко отметил, что российская армия применила артиллерию. Никто не пострадал, однако в результате обстрелов были разрушены гражданские объекты и газовые сети.

"Сегодня в пять утра обстреляли Ивашки Золочевской общины. Били из артиллерии. Как следствие, повреждены 10 частных домов, школа, газораспределительная станция, газосети. К счастью, люди все живы. Как началось, сразу попрятались в подвалы, погреба", - пояснил председатель ОТГ.

По его словам, теперь все села общины пострадали от действий оккупантов.