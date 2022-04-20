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В Харьковской области нашли склад с боеприпасами оккупантов и передали ВСУ

СБУ нашла склад с боеприпасами оккупантов (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В Харьковской области СБУ разоблачила законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на 200 миллионов долларов. Отмечается, что все оборудование передали на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что имеющиеся там детали были предназначены для подбитой техники РФ, которую враг собирался ремонтировать во время наступления.

Во время обысков СБУ изъяла и передала Минобороны:

  • 60 полнокомплектных танковых двигателей;
  • большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике.

Также в отдельных помещениях обнаружили 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух".

Кроме того, выяснилось, что имеющееся на этом складе оборудование было ранее похищено из военных арсеналов. А накануне вторжения владельцы склада намеревались пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага.

Отмечается, что СБУ установила причастных к преступлению.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов российских военных.

Также мы писали, что ВСУ снова уничтожили обновленные склады с ракетными боеприпасами оккупантов в Чернобаевке.

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