В Харьковской области начальников полиции подозревают в привлечении невиновного к ответственности

В Харьковской области двух начальников полиции и следователя заподозрили в привлечении невиновного к ответственности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Предварительно установлено, что начальник районного отделения полиции убедил своего подчиненного, начальника сектора криминальной полиции, искусственно улучшить статистику по раскрываемости преступлений, связанных с хищением леса.

Правоохранители предложили местному жителю за денежное вознаграждение признать вину в вырубке деревьев, обещая содействие в уклонении от наказания в виде лишения свободы.

Следователь районного отделения полиции зная, что мужчина не виновен в совершении преступления, сообщила ему о подозрении в незаконной вырубке древесины.

"В рамках уголовного производства задокументировано передачу полицейскими потерпевшему денежных средств в сумме 300 гривен в качестве вознаграждения за признание в преступлении, которое тот не совершал", - рассказали в ГБР.

Отмечается, что в случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.



Напомним, ранее сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении в истязании 18-летнего мужчины трем оперуполномоченным полиции Краматорска. Правоохранители принуждали потерпевшего признать вину в совершении преступления, к которому он не был причастен.