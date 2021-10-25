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В Харьковской области грибами отравились три человека: двое находятся в реанимации

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Харьков, Понедельник 25 октября 2021 17:00
В Харьковской области грибами отравились три человека: двое находятся в реанимации Фото: после отравления грибами в Харьковской области два человека в реанимации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Харьковской области три человека отравились грибами. Двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Отмечается, что трое жителей Харькова употребляли маринованные грибы из банки, которая имела признаки бомбажа. Они прокипятили ее содержимое, однако от ботулизма это не спасло.

На четвертые сутки у 75-летнего мужчины, а у его 46-летнего сына - на пятые, появились симптомы отравления. Их сначала поместили в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи, а затем перевели в клиническую больницу №2. Мужчины находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Третий человек, который употреблял грибы вместе с пострадавшими, не получил серьезных последствий для здоровья.

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Харьков Министерство здравоохранения Украины
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