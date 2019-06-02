В Харьковской области будут строить и реконструировать еще более 60 объектов, - Светличная

На ХХ сессии Харьковского областного совета в Программу социального и экономического развития области добавили еще более 60 объектов строительства и реконструкции. Об этом сообщила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Харьковской ОГА.

Председатель ХОГА Юлия Светличная подвела итоги заседания ХХ сессии Харьковского областного совета, говорится в сообщении. В частности отмечается, что во время сессии принят ряд важных для развития региона решений.

Руководитель области отметила, что во время сессии принят ряд важных для развития региона решений. В частности - расширен перечень объектов строительства и реконструкции, которые включены для финансирования в рамках Программы социального и экономического развития Харьковской области (в 5-ю часть программы добавили еще более 60 объектов).

"Также профинансированы те объекты, которые уже были в программе. Мы будем ремонтировать еще больше заведений образования и здравоохранения. В перечне также объекты сферы жилищно-коммунального хозяйства и проекты программы "Энергия света", - отметила Светличная.

Она также сообщила, что во время сессии принято решение выделить дополнительное финансирование для строительства областного онкологического комплекса.

"Мы знаем, сколько людей болеют раком в Харьковской области, поэтому создаем качественные условия для тех, кто лечится, и тех, кто лечит. Сейчас строительство онкологического комплекса проходит в соответствии с графиками, которые были установлены. На прошлых сессиях мы уже выделяли средства на эти цели, однако, конечно, еще не в полном объеме. Понемногу увеличиваем финансирование, не забирая средства у других отраслей, чтобы все потребности области были учтены. Рассчитываем на то, что будет финансирование из государственного бюджета - соответствующие предложения мы предоставили. Также просим Министерство здравоохранения, чтобы они учли возможность оснащения центра новым оборудованием", - резюмировала Светличная.