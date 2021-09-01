В Харьковской области боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам заключения

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Сообщается, что правоохранители задержали гражданина Украины в марте текущего года.

В СБУ напомнили, что в мае 2014 года мужчина вступил в состав незаконного вооруженного формирования так называемого "народного ополчения Донбасса" и с оружием в руках охранял позиции террористической организации "ЛНВ". Также он вел активные разведывательные действия по сбору данных о позициях подразделений украинских военных, задействованных в проведении АТО/ООС.

"Получив боевое ранение, он переехал на лечение в Россию, рассчитывая получить российское гражданство "за заслуги". Но вместо паспорта РФ получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину", - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.