В Харьковской области 5 тысяч потребителей остались без аварийной службы

ОАО "Кировоградгаз", которое входит в группу Нафтогаз, подвергает опасности потребителей газа, проживающих в пгт. Донец и с. Копанка Харьковской области. Сейчас почти 5 тысяч семей при возникновении аварийно-опасных ситуаций не имеют возможности вызвать аварийную службу 104.

"Напомним, что ранее этим потребителям была доступна аварийная служба АО "Харьковгаз". Но 20 января 2021 года НКРЭКУ принято решение об исключении этих населенных пунктов из территории лицензированной деятельности АО "Харьковгаз", и включение их в территорию лицензированной деятельности ОАО "Кировоградгаз". Согласно этому решению, с 1 марта 2021 года доставка природного газа потребителям пгт. Донец и с. Копанка Изюмского района осуществляется ОАО "Кировоградгаз". Однако этот Оператор ГРМ не обеспечил работу службы 104 для выездов на аварийные вызовы потребителей, проживающих в этих населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что согласно постановлению регулятора №201 от 16 февраля 2017 года "Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности на рынке природного газа", Оператор ГРМ обязан обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы для реагирования на экстренные вызовы потребителей.

"Игнорирование ОАО "Кировоградгаз" этого требования создает опасный прецедент для жителей Харьковской области и является грубым нарушением лицензионных условий", - говорится в соощении.

В свою очередь, АО "Харьковгаз" считает решение НКРЭКУ о передаче населенных пунктов области на обслуживание ОАО "Кировоградгаз" и действия "Кировоградгаза" такими, которые не отвечают требованиям действующего законодательства и обжалует решение регулятора в суде.

"Компания надеется на скорейшее устранение искусственно созданой опасности для пяти тысяч семей Харьковской области из-за необоснованного решения и связанного с ним бездействия", - говорится в сообщении.