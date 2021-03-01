У Харківській області 5 тисяч споживачів залишилися без аварійної служби

ВАТ "Кіровоградгаз", яке входить в групу Нафтогаз, піддає небезпеці споживачів газу, які проживають в смт. Донець і с. Копанка Харківської області. Зараз майже 5 тисяч сімей у разі виникнення аварійно-небезпечних ситуацій не мають можливості викликати аварійну службу 104.

"Нагадаємо, що раніше цим споживачам була доступна аварійна служба АТ "Харківгаз". Але 20 січня 2021 року НКРЕКП прийнято рішення про виключення цих населених пунктів з території ліцензованої діяльності АТ "Харківгаз", і включення їх у територію ліцензованої діяльності ВАТ "Кіровоградгаз". Згідно з цим рішенням, з 1 березня 2021 року доставка природного газу споживачам смт. Донець і с. Копанка Ізюмського району здійснюється ВАТ "Кіровоградгаз". Однак цей Оператор ГРМ не забезпечив роботу служби 104 для виїздів на аварійні виклики споживачів, які проживають у цих населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що згідно з постановою регулятора №201 від 16 лютого 2017 року "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу", Оператор ГРМ зобов'язаний забезпечити роботу аварійно-диспетчерської служби реагування на екстрені виклики споживачів.

"Ігнорування ВАТ "Кіровоградгаз" цієї вимоги створює небезпечний прецедент для мешканців Харківської області і є грубим порушенням ліцензійних умов", - йдеться в соощении.

У свою чергу, АТ "Харківгаз" вважає рішення НКРЕКП про передачу населених пунктів області на обслуговування ВАТ "Кіровоградгаз" та дії "Кіровоградгазу" такими, які не відповідають вимогам чинного законодавства і оскаржить рішення регулятора в суді.

"Компанія сподівається на швидке усунення штучно створеної небезпеки для п'яти тисяч сімей Харківської області через необґрунтоване рішення і пов'язаної з ним бездіяльності", - говориться в повідомленні.