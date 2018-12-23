У Харківській області в 2018 році створено 20 нових дитячих садків, - Світлична

Фото: Юлія Світлична (УНІАН)

Дитсадки забезпечують понад 1500 місць для дітей

У Харківській області в 2018 році було створено 20 нових дитячих садків, які забезпечують понад 1500 місць для дітей. Про це заявила голова ОДА Юлія Світлична під час робочої поїздки до Харківського району, де вона ознайомилася з проектами та ходом будівництва двох нових дитячих садків, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу адміністрації.

За інформацією прес-служби, в наступному році будівництво нових садків буде продовжено.

"20 об'єктів дошкільної освіти було зроблено в Харківській області в 2018 році. Створено понад 1,5 тисячі місць у дитсадках. У 2019 році ми також передбачили фінансування на ці цілі і будемо збільшувати кількість місць для дітей там, де це необхідно. Також зробимо все, щоб купувати якісне обладнання і меблі", - сказала Світлична.

В ОДА наголошують, що в Південному керівник області ознайомився з ходом будівництва та реконструкції будівлі саду.

"Будівництво додаткового 3-поверхового корпусу ДНЗ в Південному дозволить створити 130 місць для дошкільнят. В Березівці реконструюють будівлю, де розмістять 2 групи - для 25 дітей кожна", - йдеться в повідомленні.

Роботи стартували восени і фінансуються спільно обласним і районним бюджетом. Проектом передбачена реконструкція існуючого 2-поверхового корпусу Південноміського ДНЗ та будівництво нового - 3-поверхового корпусу закладу. У цілому це дозволить створити 130 додаткових місць для дошкільнят.

Зараз тут зміцнили фундамент і забетонували опалубку наявної будівлі і монтують залізобетонні плити перекриття над першим поверхом нового корпусу.

"В Південному близько 200 дітей перебувають у черзі в дитячий сад. На 2019-й рік ми запланували фінансування для продовження реконструкції та будівництва цього закладу", - повідомила Світлична.

Завідувач Південноміського дошкільного навчального закладу Олена Варадова зазначила, що черга в заклад є близько 15 років. В ДНЗ їздять з сусідніх Комарівки та Березівки.

"Садочок будується прямо на очах. Думаю, наступного року діти зможуть прийти в наш навчальний заклад, де їх будуть чекати нові затишні кімнати. І одному з батьків мені не доведеться відмовляти", - сказала Олена Варадова.

Щодо дітей з Березівки, то в недалекій перспективі їх батькам не доведеться їздити в дитячий садок в Південний. У селищі буде власна дитяче установа. Для неї вже придбали будівлю, зараз розробляють проект реконструкції. Тут планують розмістити 2 групи - для 25 дітей кожна. Підтримати реалізацію проекту місцевій громаді під час зустрічі пообіцяла Юлія Світлична.

"Це буде найсучасніший дитячий сад - найкрасивіший і оснащений всім необхідним. І такі дитсадки з'являються не тільки у вас, в Березівці. У Пісочині будується початкова школа на 240 місць та дитячий садок на 95 Південному", - сказала керівник області.

Світлична зазначила, що розвиток гуманітарної сфери (в першу чергу, освіти та охорони здоров'я) буде пріоритетним у 2019 році.