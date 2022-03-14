В Харьковской и Николаевской областях восстановлено газоснабжение в более 8000 домохозяйств

Населенные пункты района находятся под постоянным обстрелом российских оккупантов.

"Из-за обстрелов постоянно перебивает газопроводы в домах. Люди звонят на аварийку и просят помощи. Мы с ребятами решили действовать немедленно - потому что именно здесь и сейчас помощь нужна людям", - сказал Александр Шкарбань, старший мастер Люботинского участка "Харьковгаза", который в ручном режиме руководил аварийными выездами. От плотного огня россиян был поврежден транспорт газовиков, все аварийщики остались живы.

В пресс-службе подчеркнули, что в зоне боевых действий сотрудники газораспределительных компаний в буквальном смысле рискуют жизнью ради восстановления доставки газа до потребителей, котельных и предприятий.

"Поэтому газораспределительные компании призывают при первой возможности платить за распределение газа, чтобы газовики имели возможность оперативно осуществлять ремонты, приезжать на вызовы, и кормить свои семьи. Заплатить за доставку газа можно без комиссий во всех онлайн-сервисах 104.ua", - говорится в сообщении.