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В Харьковской и Николаевской областях восстановлено газоснабжение в более 8000 домохозяйств

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Украина, Понедельник 14 марта 2022 16:04
В Харьковской и Николаевской областях восстановлено газоснабжение в более 8000 домохозяйств Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

За 13 марта восстановлено газоснабжение в более чем 8 000 домохозяйств Харьковской и Николаевской областей. Аварийщики Люботинского участка "Харьковгаз" работали под обстрелами всю ночь с 12 на 13 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

Населенные пункты района находятся под постоянным обстрелом российских оккупантов.

"Из-за обстрелов постоянно перебивает газопроводы в домах. Люди звонят на аварийку и просят помощи. Мы с ребятами решили действовать немедленно - потому что именно здесь и сейчас помощь нужна людям", - сказал Александр Шкарбань, старший мастер Люботинского участка "Харьковгаза", который в ручном режиме руководил аварийными выездами. От плотного огня россиян был поврежден транспорт газовиков, все аварийщики остались живы.

В пресс-службе подчеркнули, что в зоне боевых действий сотрудники газораспределительных компаний в буквальном смысле рискуют жизнью ради восстановления доставки газа до потребителей, котельных и предприятий.

"Поэтому газораспределительные компании призывают при первой возможности платить за распределение газа, чтобы газовики имели возможность оперативно осуществлять ремонты, приезжать на вызовы, и кормить свои семьи. Заплатить за доставку газа можно без комиссий во всех онлайн-сервисах 104.ua", - говорится в сообщении.

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Харьков Николаевская область Газ
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