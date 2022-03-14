У Харківській і Миколаївській областях відновлено газопостачання у більше 8000 домогосподарств

За 13 березня відновлено газопостачання у більше ніж 8 000 домогоподарств Харківської і Миколаївської областей. Аварійники Люботинської дільниці "Харківгаз" працювали під обстрілами всю ніч з 12 на 13 березня.

Населені пункти району перебувають під постійним обстрілом російських окупантів.

"Через обстріли постійно перебиває газопроводи у будинках. Люди телефонують на аварійку та просять допомоги. Ми з хлопцями вирішили діяти негайно - бо саме тут і зараз допомога потрібна людям", - сказав Олександр Шкарбань, старший майстер Люботинської дільниці "Харківгазу", який у ручному режимі керував аварійними виїздами. Від щільного вогню росіян було пошкоджено транспорт газовиків, всі аварійники залишились живі.

У прес-службі наголосили, що в зоні бойових дій співробітники газорозподільних компаній в буквальному сенсі ризикують власним життям заради відновлення доставки газу до споживачів, котелень і підприємств.

"Тому газорозподільні компанії закликають при першій нагоді сплачувати за розподіл газу, щоб газовики мали змогу оперативно здійснювати ремонти, приїжджати на виклики, та годувати свої сім’ї. Сплатити за доставку газу можна без комісій в усіх онлайн-сервісах 104.ua", - йдеться у повідомленні.