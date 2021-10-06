В харьковском отеле Ярославского откроется международное казино

"Я дружу с хозяином отеля (Kharkiv Palace 5*, - ред.) и хочу открыть здесь казино. В Киеве уже работает международное казино Shangri La, подобное скоро появится и в Харькове", - сообщил он.

Также Боттчер оптимистично настроен относительно развития бизнеса в Украине.

"Мой опыт - неплохой, впервые я приехал в Украину в 1991 году и вижу большие изменения с тех пор. Рабочая сила здесь замечательная. Я люблю эту страну и рад, что в Украине принято решение легализовать игорный бизнес", - сказал британский бизнесмен.

В то же время, основатель сети казино Shangri La считает украинскую систему госрегулирования этого бизнеса несовершенной.

По его мнению, соответствующие украинские законы, наоборот, должны работать четко и правильно, не ограничивая права инвесторов, потому что именно трудности с налоговым законодательством тормозят движение рынка.

"Законы и постановления, регулирующие игорный рынок, - очень сложные, плюс к этому - высокие налоги, уплата за получение лицензию тоже чрезвычайно высока. Мы платим налоги с каждого стола в казино, платим и высокий военный сбор. Налог на прибыль есть везде, но есть еще много других налогов. Нельзя облагать слишком большим налогом всю индустрию, к вам же не придут инвесторы", - говорит он.

Например, в Германии налоги на игорный бизнес тоже крупные, там правительство получает в 7 раз больше меня, и невыгодно работать.

"Если у вас будет так же, бизнес не придет к вам. А если создадите комфортные условия для нашего бизнеса, увеличите свой туристический потенциал", - заявил Боттчер.

Он также обратил внимание на проблему теневого сектора в игорном бизнесе.

"Нелегальные казино - их много. Они закрываются после проверки в понедельник и вновь открываются во вторник. При таких условиях иностранные инвесторы не будут приходить в вашу страну. Если бизнес нелегальный, он не платит налогов. Я не знаю, сколько зарабатывают нелегалы, но это миллиарды. Помогите нам, а мы поможем вам. Здесь же говорили о партнерстве, так что мы можем быть надежными партнерами. Иы готовы инвестировать, строить здесь мегаказино, но при условии, что правительство будет помогать. Когда вкладываешь миллионы, надеешься, что не будет задержек", - резюмировал бизнесмен.