Харьковское управление СБУ разоблачило 9 российских компаний, активы передадут АРМА, - Куць

По инициативе Управления СБУ в Харьковской области Киевский районный суд Харькова наложил арест на корпоративные права 9 российских компаний на общую сумму более 42 млн грн и более 16 тыс. кв. м недвижимого имущества. Учредителями и конечными бенефициарами этих компаний являются граждане и юридические лица страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ области в Facebook .

"Это предприятия из разных сфер: от ресторанного бизнеса, до торговли. Они косвенно способствовали военной агрессии РФ. Перечисляли полученные в Украине прибыли на счета материнских компаний, которые в свою очередь платят налоги и этим фактически финансируют агрессивную войну России против Украины. Арестованы активы будут переданы в управление АРМА, этот процесс уже начат", - сообщил глава управления СБУ в Харьковской области Александр Куць.

Кроме того, кіберфахівці харьковского СБУ тщательно отслеживают сторонников российской агрессии среди простых граждан Украины. На днях в Харьковской области были разоблачены трех поклонников "русского мира".

Один из них ранее уже попадал в поле зрения спецслужбы. Мужчина был активным участником "Антимайдана", за что отбыл наказание по ст. 110 УК. Однако это его пророссийских взглядов не изменило: мужчина распространял в интернете материалы антиукраинского направления, в том числе публичные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование, готовится объявление подозрения.

Задержана также 62-летняя жительница Харькова, которая публично призвала поддерживать действия оккупантов, армию РФ и оккупационные администрации. Еще одним сторонником российской агрессии оказался 51-летний житель города Лозовая.

Мужчина на собственной странице в социальной сети признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины и отрицал временную оккупацию части территории Украины. Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111-1 УК Украины, действия другого фигуранта квалифицируются по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины.