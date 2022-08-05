ua ru
Пт, 05 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Харківське управління СБУ викрило 9 російських компаній, активи передадуть АРМА, - Куць

Новость на русском →
П'ятниця 05 серпня 2022 13:56
Харківське управління СБУ викрило 9 російських компаній, активи передадуть АРМА, - Куць Фото: харківське управління СБУ викрило 9 російських компаній, активи передадуть АРМА (ssu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

За ініціативи управління СБУ в Харківській області Київський районний суд Харкова наклав арешт на корпоративні права 9 російських компаній на загальну суму понад 42 млн грн та понад 16 тис. кв.м нерухомого майна. Засновниками та кінцевими бенефіціарами цих компаній є громадяни та юридичні особи країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління СБУ області в Facebook.

"Це підприємства з різних сфер: від ресторанного бізнесу, до торгівлі. Вони опосередковано сприяли військовій агресії РФ. Перераховували отримані в Україні прибутки на рахунки материнських компаній, які своєю чергою сплачують податки і цим фактично фінансують агресивну війну Росії проти України. Арештовані активи будуть передані в управління АРМА, цей процес вже розпочато", - повідомив голова управління СБУ в Харківській області Олександр Куць.

Харківське управління СБУ викрило 9 російських компаній, активи передадуть АРМА, - Куць

Крім того, кіберфахівці харківської СБУ прискіпливо відслідковують симпатиків російської агресії серед цивільних громадян України. Днями на Харківщині було викрито трьох шанувальників "русского мира".

Один з них раніше вже потрапляв у поле зору спецслужби. Чоловік був активним учасником "антимайдану", за що відбув покарання за ст. 110 ККУ. Однак це його проросійських поглядів не змінило: чоловік поширював в інтернеті матеріали антиукраїнського спрямування, у тому числі публічні заклики до порушення територіальної цілісності України. Наразі триває досудове розслідування, готується оголошення підозри.

Затримана також 62-річна мешканка Харкова, яка публічно закликала підтримувати дії окупантів, армію РФ та окупаційні адміністрації. Ще одним прибічником російської агресії виявився 51-річний мешканець міста Лозова.

Чоловік на власній сторінці в соціальній мережі визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України та заперечував тимчасову окупацію частини території України. Жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України, дії іншого фігуранта кваліфікують за ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Харків
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз